Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях

Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерных вооружений, гарантировав свою безопасность на десятилетия вперед, заявил в субботу, 4 ноября, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».