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Царьград

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Осужденный за госизмену украинский пограничник попросил, чтобы его отдали России

Осужденный за госизмену украинский пограничник попросил, чтобы его отдали России

В рамках обмена начальник погранотряда на Западной Украине намерен попасть в Россию.Начальник погранотряда ВСУ на Западной Украине (Волынская область) попросил, чтобы его передали России в рамках обмена пленными, пишет украинское издание «Украинская правда».

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