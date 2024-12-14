Осужденный за госизмену украинский пограничник попросил, чтобы его отдали России

В рамках обмена начальник погранотряда на Западной Украине намерен попасть в Россию.Начальник погранотряда ВСУ на Западной Украине (Волынская область) попросил, чтобы его передали России в рамках обмена пленными, пишет украинское издание «Украинская правда».