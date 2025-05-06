В Южной Корее зарегистрировали проект первого танка с водородным двигателем

Разработчик южнокорейского основного боевого танка K2 Black Panther подтвердил, что официально зарегистрировал проект танка следующего поколения в Ведомстве по интеллектуальной собственности Южной Кореи, сообщает Military Watch Magazine.
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