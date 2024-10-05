По жизни с песней. Рассказываем, как вокальная группа ´Чапурушачкi´ представляла Бобруйский район на фестивале любительского искусстваНа днях в Горках проходил областной фестиваль любительского искусства ´По жизни с песней´ среди граждан пожилого возраста, приуроченный ко Дню пожилого человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии