Скоро 9 мая – День Победы, праздник, который объединяет весь наш народ в памяти о подвиге наших предков.
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Скоро 9 мая – День Победы, праздник, который объединяет весь наш народ в памяти о подвиге наших предков.