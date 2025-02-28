Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае подписания мира

УФА, 28 февраля, ФедералПресс. Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны в рамках специальной военной операции, получат предусмотренные «подъемные» выплаты вне зависимости от будущей геополитической ситуации.
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