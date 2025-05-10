Россия обозначила условия для присутствия иностранных войск на Украине

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Москва готова рассмотреть возможность присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины при условии, что это не будет представлять угрозу для национальной безопасности России.
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