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На Украине начали строить подземные школы, способные выдержать прилет ракеты С-300

На Украине начали строить подземные школы, способные выдержать прилет ракеты С-300

Ветер Вольный Первую такую школу строят в Коротиче под Харьковом. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300 и других ракет.

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Комментарии
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Виталий Кузнецов
глупость какая-то!
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