Собчак высказалась по поводу «стукачей и доносчиков»

Журналистка прокомментировала жалобы на Юрия Шевчука. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что терпеть не может «хлебные крошки на столе и доносчиков со стукачами», которые хотят «ради хайпа, личной выгоды, желания выслужиться» и «мочкануть, „будь то Шевчук, Пугачёва, Собчак, учительница из райцентра, средней паршивости рэпер или молодой и горячий сердцем политический активист“.