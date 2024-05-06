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Собчак высказалась по поводу «стукачей и доносчиков»

Собчак высказалась по поводу «стукачей и доносчиков»

Журналистка прокомментировала жалобы на Юрия Шевчука. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что терпеть не может «хлебные крошки на столе и доносчиков со стукачами», которые хотят «ради хайпа, личной выгоды, желания выслужиться» и «мочкануть, „будь то Шевчук, Пугачёва, Собчак, учительница из райцентра, средней паршивости рэпер или молодой и горячий сердцем политический активист“.

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E
Elka
Почему она не в тюрьме? Или на кладбище?
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