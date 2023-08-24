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Стефен Карри: «Не боюсь играть в ответственные моменты. Проделанная работа является фундаментом моей уверенности в себе»

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри во время общения с болельщиками поделился своим образом мышления, как достигать высот в любом деле.

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