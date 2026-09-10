Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Долгие годы миграционная политика России на практике напоминала систему «всё включено»: один работающий иностранец мог легализовать пребывание целой семьи, которая при этом не вносила никакого вклада в экономику страны, но активно пользовалась её социальной инфраструктурой.
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Раздачу гражданства в разы ускорить придётся, а для этого штат миграционной увеличить.