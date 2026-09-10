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Аргументы недели

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Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Долгие годы миграционная политика России на практике напоминала систему «всё включено»: один работающий иностранец мог легализовать пребывание целой семьи, которая при этом не вносила никакого вклада в экономику страны, но активно пользовалась её социальной инфраструктурой.

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