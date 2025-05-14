Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над акваторией Черного моря и три – над территорией Белгородской области.
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