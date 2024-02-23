По самой старой в мире мощенной дороге перевозили вулканическую породу для саркофагов фараонов

Это была не самая шикарная дорога, но она справлялась со своей задачей. В 1994 году геологи, составлявшие карту каменных карьеров Древнего Египта, обнаружили 12-километровый участок из камней известняка и песчаника, ведущий от базальтового карьера к озеру Мурис.