С наступающим 2025 годом!

Дорогие учащиеся, уважаемые родители, любимые педагоги и все-все, кто является частью нашей замечательной школьной семьи! Время неумолимо летит вперед, и вот уже на пороге Новый год — время волшебства, надежд и новых начинаний! Уходящий год был полон ярких событий, важных открытий и, конечно же, незабываемых моментов.