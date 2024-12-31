"Караван подарков" приносит радость людям с нарушениями зрения

В рамках инициативы «Караван подарков», организованной претурой сектора Центр, 50 членов Ассоциации слепых Молдовы, проживающих в секторе, были посещены претором Владом Хынку и муниципальным советником Анатолем Туркиным.
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