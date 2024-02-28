У компании Metalferos новый генеральный директор

Более четырех месяцев компанией Metalferos (мажоритарный пакет акций принадлежит государству) управляет Петр Бондарь - новый временно исполняющий обязанности генерального директора после отставки Андрея Иванкова.
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