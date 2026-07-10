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ВС России "Геранью" поразили газораспределительную станцию в Кривом Роге

ВС России "Геранью" поразили газораспределительную станцию в Кривом Роге

Ваш браузер не поддерживает видео. РИА Новости/Алексей Никольский Российские военные нанесли удар беспилотником "Герань-4" по Криворожской газораспределительной станции (ГРС № 2) в Днепропетровской области.

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