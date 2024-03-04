Французский политолог: угроз России больше можно не бояться

О том, что словам российского руководства по поводу возможного ядерного ответа верить не стоит, заверяет публику политолог Элоиза Файе (Héloïse Fayet), мнение которой приводит портал Французского института международных отношений (IFRI).
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