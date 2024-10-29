В медицинском сообществе иногда появляются забавные истории, о которых рассказывают врачи. Например, подозревающая у себя рак матки женщина пришла сдаваться к специалистам, а у нее обнаружили беременность.
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В медицинском сообществе иногда появляются забавные истории, о которых рассказывают врачи. Например, подозревающая у себя рак матки женщина пришла сдаваться к специалистам, а у нее обнаружили беременность.