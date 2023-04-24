Заммэра Москвы Ракова: новая детско-взрослая поликлиника открылась в Солнцеве

Новая детско-взрослая поликлиника в Солнцеве уже приняла первых пациентов. Получить медпомощь по новому московскому стандарту поликлиник там смогут 43 тысячи жителей, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.