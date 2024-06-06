Вчера Президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б.
Дмитрий Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
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Игорь Васиков
Очень хочу увидеть огромную дыру в борту пендосовского авианосца. Отличная картинка для американского обывателя. И надпись - НАЧАЛО...
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5 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Dj9FJKaGupA
- YouTube
youtube
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2 час.
АМ
Анна Марихина
Зря ВОВА мечет бисер перед хрюшками...., западными журналистами им похеру что они тупее стола на интервью с ним!!! Их цель с каждым новым приездом и вопросом запутать заболтать его, чтоб был тригер, для внесения хаоса в обществе России и мира...! Это как психиатр убеждает клиента в том что белое это на самом деле то черное. Вот только для этого и все эти 200 тупых вопросов на одну тему но с разных сторон! А бить руками одних по территориям других где есть интересы третьих - это играть на руку этих жэ третьих, чего они своими действиями всегда и добиваются. Хаос и война везде. Они будут греть руки. Их цель пустить огонь от себя! У них осталась только одна традиционная ценность - это их территория!
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2 час.
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