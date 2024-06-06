Дмитрий Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц

АМ

Анна Марихина

Зря ВОВА мечет бисер перед хрюшками...., западными журналистами им похеру что они тупее стола на интервью с ним!!! Их цель с каждым новым приездом и вопросом запутать заболтать его, чтоб был тригер, для внесения хаоса в обществе России и мира...! Это как психиатр убеждает клиента в том что белое это на самом деле то черное. Вот только для этого и все эти 200 тупых вопросов на одну тему но с разных сторон! А бить руками одних по территориям других где есть интересы третьих - это играть на руку этих жэ третьих, чего они своими действиями всегда и добиваются. Хаос и война везде. Они будут греть руки. Их цель пустить огонь от себя! У них осталась только одна традиционная ценность - это их территория!