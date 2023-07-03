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В Крымском районе женщина грозила подорвать букмекерскую контору, где проигрывается её муж

В Крымском районе женщина грозила подорвать букмекерскую контору, где проигрывается её муж

На Кубани перед судом предстанет 42-летняя жительница Крымска по обвинению в телефонном терроризме.Жительница Крымска сильно рассердилась, вероятно, после очередного проигрыша своего мужа, на букмекерскую контору, и позвонила на телефон 112.

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