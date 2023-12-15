В самолете пассажиры предпочитают лететь рядом с животными вместо детей

Американский туроператор провел обширный опрос на тему путешествий с домашними животными. Туристический сайт Upgraded Points опросил более тысячи человек – среди них были и владельцы домашних животных, и те, у кого их нет.
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