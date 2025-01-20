«iPhone изменит всё»: сотрудники предупреждали руководство Nokia о грядущем крахе сразу после анонса Apple

В недавно опубликованных архивах была обнаружена секретная информация о том, что спустя всего день после запуска iPhone несколько сотрудников Nokia выступили с внутренней презентацией, предупреждающей, что новый смартфон от Apple представляет серьёзную угрозу для компании.
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