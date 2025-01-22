Бренд HONGQI подвел итоги 2024 года и анонсировал новинки в 2025 году

В 2024 году бренд HONGQI, с которым ГК АВТОДОМ в декабре 2024 заключила дилерское соглашение, более чем удвоил объем продаж по сравнению с 2023 годом, увеличил количество моделей до 7 автомобилей и расширил дилерскую сеть на 45%.