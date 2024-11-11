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Новости Омска

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С начала года закрылись более двух тысяч омских организаций

С начала года закрылись более двух тысяч омских организаций. Только за сентябрь ликвидировано 33 государственных компаний и 181 частная.

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