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Головин забил 2-й гол на предсезонке – в матче с «Серкль Брюгге». Хавбек «Монако» замкнул пас Бирета

Полузащитник « Монако » Александр Головин забил гол в ворота « Серкль Брюгге » (1:2, второй тайм) в товарищеском матче.

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