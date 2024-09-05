Каждый муниципалитет сам определяет дату запуска тепла: в омском минэнерго сообщили, что районы уже начали включать отопление.
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Каждый муниципалитет сам определяет дату запуска тепла: в омском минэнерго сообщили, что районы уже начали включать отопление.