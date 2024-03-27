В WhatsApp появилась новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Специалисты WABetaInfo рассказали, что некоторые бета-тестировщики приложения для устройств на базе Android получили доступ к функции выбора избранных контактов.
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