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Европе придётся вернуть побеждённый газовый кризис обратно

Европе придётся вернуть побеждённый газовый кризис обратно

В конце зимы 2022 и начале 2023 года Европе повезло. Очень повезло. Газохранилища были заполнены больше, чем обычно, из-за огромных усилий ЕС по закупке СПГ для обеспечения газом отопительного сезона, а сама зима оказалась теплее, чем обычно.

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