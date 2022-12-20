Проект «Образовательный сертификат для старшеклассников» получил новые возможности

Теперь для старшеклассников, претендующих на образовательный сертификат по математике, физике, информатике, химии и биологии заявочная кампания стартует в мае, отбор участников будет проведен в июле, а в августе специалисты сформируют учебный план.
Теперь для старшеклассников, претендующих на образовательный сертификат по математике, физике, информатике, химии и биологии заявочная кампания стартует в мае, отбор участников будет проведен в июле, а в августе специалисты сформируют учебный план.
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