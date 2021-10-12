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На зимний режим эксплуатации начался перевод вооружения и военной техники в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье

На зимний режим эксплуатации начался перевод вооружения и военной техники в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье

По завершении перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации специальная комиссия из числа командования общевойсковой армии ВВО В Приамурье проверит качество выполненных работ.

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