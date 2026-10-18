Неудачи на информационном фронте объяснил IT-аналитик Эльдар Муртазин: "Мы проигрываем тотально". По его словам, введённые в интернете ограничения не повысили уровень безопасности, а дали обратный эффект: "Запреты не работают".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Эти миллиарды и в самом деле могли пойти на что-нибудь полезное. А вместо этого только усложнили жизнь пользователям и улетели на ветер. Хорошо бы не по карманам запретителей.
обычное бла-бла от типового трепача-блохера
Таким образом, противник сейчас действует практически один, не встречая сопротивления. ©
Это точно.