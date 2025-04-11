Российские космонавты с МКС поздравили жителей РФ с Днем космонавтики

Летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также еще один космонавт из РФ Кирилл Песков, которые на данный момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем космонавтики.
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