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Депутат Шеремет заявил, что слова Зеленского о Крыме стали «поздним прозрением»

Депутат Шеремет заявил, что слова Зеленского о Крыме стали «поздним прозрением»

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Крым нельзя вернуть под контроль Украины можно назвать «поздним прозрением».

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