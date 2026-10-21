В ночь на среду, 21 октября 2026 года, российские военные нанесли новые удары беспилотниками по логистическим центрам, украинской портовой инфраструктуре и обеспечивающим их функционирование электроподстанциям, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).