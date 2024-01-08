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Оторвавшуюся часть фюзеляжа самолета Alaska Airlines нашли у дома в Портленде

Фрагмент самолета авиакомпании Alaska Airlines, который оторвался во время полета воздушного судна 5 декабря, нашли около дома в американском Портленде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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