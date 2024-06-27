Атом или ветер? Премьер Франции и лидер ультраправых обсудили энергетику

Ввести «мораторий» на ветроэнергетику хочет лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, премьер-министр Габриэль Атталь — развивать возобновляемую и ядерную энергетику, 27 июня заявили они в эфире телеканала France 2.
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