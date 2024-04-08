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В Самаре ограничат движение автомобилей в дни майских праздников

В Самаре ограничат движение автомобилей в дни майских праздников

В связи с организацией пассажирских перевозок к городским кладбищам.На официальном сайте городской администрации опубликовано постановление и временном ограничении движения автомобилей с 7:00 утра до 16:00 в дни майских праздников.

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