В Самаре ограничат движение автомобилей в дни майских праздников

В связи с организацией пассажирских перевозок к городским кладбищам.На официальном сайте городской администрации опубликовано постановление и временном ограничении движения автомобилей с 7:00 утра до 16:00 в дни майских праздников.
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