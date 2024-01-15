Студентка из Самары изучила условия миссии по исследованию спутника Марса

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва студентка Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова завершила исследование по расчету условий миссии для изучения спутника Марса Фобоса.
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