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Студентка из Самары изучила условия миссии по исследованию спутника Марса

Студентка из Самары изучила условия миссии по исследованию спутника Марса

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва студентка Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова завершила исследование по расчету условий миссии для изучения спутника Марса Фобоса.

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