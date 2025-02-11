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В Госдуме хотят запретить родителям называть детей нестандартными именами

В Госдуме хотят запретить родителям называть детей нестандартными именами

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий родителям давать своим детям нестандартные имена.Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая сообщила о разработанном проекте законе, который накладывает запрет называть детей нестандартными именами.

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