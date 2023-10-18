Российские фармацевтические компании увеличили количество клинических исследований

Большинство российских фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований в России большинством зарубежных компаний, – сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на Реестр разрешений на проведение клинических исследований (РКИ).
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