Делегации Совета Федерации РФ и Сената Парламента Республики Казахстан посетили Ржевский округ

Делегации Совета Федерации РФ и Сената Парламента Республики Казахстан в Ржевском округе почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны В рамках визита в Тверскую область 21 апреля делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената Парламента Республики Казахстан отдали дань уважения памяти солдат, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне на тверской земле.