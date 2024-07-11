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Царьград

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Польша отказалась сбивать ракеты России на западе Украины без указки НАТО

Польша отказалась сбивать ракеты России на западе Украины без указки НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уведомил, что польские войска не будут сбивать ракеты, летящие в направлении западной части Украины.

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