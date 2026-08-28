Последний парад ВСУ: Чтобы разблокировать Одессу с воздуха у Зеленского «Жало» коротковато — но для гадостей сил достаточно Казавшиеся фантастическими контуры возможного десанта боевых роботов ВСУ в Крым, увы, все более и более реальны.