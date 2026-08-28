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Цепь начали рвать по частям: под ударом оказались ключевые объекты Украины
Семь звеньев одной цепи были поражены за одну ночь. Александр Коц объяснил, почему удары по Украине 27 августа могут иметь долгосрочные последствия.
Ночь на 27 августа стала одной из самых насыщенных по количеству поражённых целей за последнее время. Украинские власти сообщали о новых поставках вооружений и укреплении системы ПВО. Однако в это же время российские беспилотники и ракеты наносили удары по объектам военной промышленности, логистики и энергетики.
Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на важную деталь. По его словам, удары пришлись не по отдельным объектам, а сразу по нескольким элементам одной производственной цепочки. Таким образом, последствия могут оказаться значительно серьёзнее, чем после поражения отдельных целей.
Киев снова оказался в центре внимания
Одним из самых заметных эпизодов стал удар по комплексу «Сан-Парк» в Киеве. Ранее этот объект уже фигурировал в сводках после атак на места хранения беспилотников. По данным Минобороны РФ, комплекс вновь использовали как крупный центр хранения и распределения FPV-дронов.
Кроме того, сообщается о поражении цеха по сборке барражирующих беспилотников Hornet. Если эти сведения подтвердятся, это укажет на наличие серьёзных производственных мощностей в украинской столице. При этом речь идёт не о единичных мастерских, а о полноценной сборочной инфраструктуре.
Под Борисполем также поразили объекты, связанные с хранением комплектующих для беспилотников средней и большой дальности. Этот район уже не впервые попадает в сводки. Поэтому эксперты считают его одним из важных узлов украинской военной логистики.
Металлургия попала под новый удар
Особое внимание привлекли удары по промышленным объектам в Запорожье и Кривом Роге. Металлургические предприятия играют важную роль как для экономики, так и для обеспечения военного производства. Именно там выпускают продукцию, необходимую для различных отраслей промышленности.
По словам Коца, повреждение таких объектов влияет на выпуск корпусов техники, инженерных конструкций и других изделий для армии. Ранее предприятия уже сталкивались с последствиями атак. Между тем некоторые производственные площадки были вынуждены частично остановить работу.
Новые удары способны ещё больше осложнить восстановление производства. Кроме того, предприятиям потребуется дополнительное время на ремонт оборудования и восстановление технологических процессов.
Кременчугский НПЗ и топливный вопрос
Ещё одной целью стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Этот объект остаётся одним из важных элементов топливной инфраструктуры страны. Поэтому его работа имеет стратегическое значение.
По имеющейся информации, предприятие использовали не только для переработки сырья. Кроме того, через него осуществляли перевалку нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. В результате любые перебои могут сказаться на логистике и снабжении.
Нарушение работы подобных объектов влияет на поставки топлива, транспортную систему и обеспечение техники. Таким образом, последствия могут затронуть сразу несколько направлений.
Одесские порты оказались под прицелом
Серьёзное внимание уделили и портовой инфраструктуре на юге Украины. В Одессе и Черноморске, согласно сообщениям, поражены десятки объектов хранения военного имущества. При этом речь идёт сразу о нескольких логистических площадках.
Кроме того, удары наносились по инфраструктуре в районе Рени и Ильичёвска. Среди целей называли склады, объекты хранения ГСМ и площадки, связанные с беспилотной техникой. Поэтому эксперты рассматривают эти атаки как часть единой стратегии.
Отдельное значение имеет энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает работу портов. Без стабильного энергоснабжения снижаются возможности по разгрузке, хранению и отправке грузов. В результате даже неповреждённые объекты могут столкнуться с серьёзными ограничениями.
Почему говорят о семи звеньях одной цепи
Подводя итог, Александр Коц отметил, что удары затронули сразу несколько направлений. Среди них производство, хранение, распределение, сырьевая база, топливо, логистика и энергоснабжение. Именно поэтому произошедшее он назвал поражением семи звеньев одной цепи.
По мнению военкора, подобная тактика нацелена на последовательное снижение возможностей военно-промышленного комплекса противника. При этом эффект может проявляться постепенно. Поэтому реальные последствия этих ударов станут понятны лишь спустя некоторое время.
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«Летающий бункер»: командный борт Рэтклиффа скрывал секретный центр ЦРУ
Военно-транспортный самолёт, доставивший директора ЦРУ в Москву, оказался оснащён новейшим секретным модулем для защищённых переговоров. Агрегат, введённый в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, превращает обычный военный борт в летающую штаб-квартиру разведки.
Военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III, на котором глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву, был оснащён новейшим модулем ROCC для работы с секретной информацией. Об этом сообщает издание Tech Times. Модуль ввели в эксплуатацию несколько месяцев назад.
Летающая штаб-квартира разведки
ROCC представляет собой загружаемый в самолёт отсек, который позволяет вести защищённые переговоры прямо на борту. Один отсек модуля включает рабочее место, диван-кровать и туалет, второй — комнату для переговоров и зону для персонала.
«Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой», — пишет издание.
Защита и комфорт на борту
Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев поясняет: модуль превращает обычный военно-транспортный самолёт в защищённое средство доставки и передвижения ВИП-персон с комфортом и возможностью вести переговоры. Гарантируется полная безопасность в полёте. В случае непредвиденных ситуаций десантируемый модуль может совершить посадку на парашютах. По уровню комфорта он близок к борту номер один или сопоставимым специально оборудованным аппаратам.
Модуль можно установить в любой свободный транспортный самолёт, пригодный для полётов на большие расстояния. Без специального оборудования перелёт совершается на обычных скамейках военно-транспортного борта — иногда с установленными креслами и небольшим салоном. Сами ВИП-персоны совершают такие перелёты с 60-х годов: руководство ЦРУ раньше летало на C-141 Starlifter, теперь использует C-17.
Эволюция модулей для ВИП-перелётов
С 90-х годов эксплуатировался модуль AirStream. Он получил прозвище «Серебряная пуля» за характерный внешний вид. Однако его конструкцию признали недостаточно надёжной при авариях, жёстких посадках и турбулентности. ROCC пришёл ему на смену.
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