Это диагноз: что за болезнь у людей, которые быстро влюбляются

Вы еще не вернулись с первого свидания, а уже считаете, что встретили любовь всей своей жизни? Не хочется быть циником, жизнь знает немало красивых историй любви с первого взгляда.
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