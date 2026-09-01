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Кандидата в Госдуму от партии "Яблоко" Снеговского задержали в Москве

Кандидата в Госдуму от партии "Яблоко" Снеговского задержали в Москве

В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» по Люблинскому одномандатному округу Артема Снеговского.

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