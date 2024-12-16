На прошлой неделе, с 10 по 15 декабря, Вооруженные силы (ВС) России достигли значительных успехов в Курахово и Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), а также на южном участке оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) плацдарма в Курской области.