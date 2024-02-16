Ямальские школы и колледжи получат современное цифровое оборудование

Современная техника поступит в 14 школ Лабытнанги, Салехарда, Тарко-Сале, Тазовского и Шурышкарского районов, а также в четыре колледжа Надыма, Тарко-Сале, Губкинского и филиал Ямальского многопрофильного колледжа в Лабытнанги.