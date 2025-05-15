Военкор назвал причину включения одного переговорщика в делегацию РФ в Стамбуле

Военный корреспондент Александр Коц объяснил причину включения первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина в список российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле.
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